Luca Onestini, chi è: la relazione complicata con Soleil Sorge. Dentro la casa amore e odio con Nikita Pelizon

Luca Onestini seppur entrato nella casa del Grande Fratello Vip solo da poche settimane è diventato immediatamente un concorrente di riferimento del reality. "Io qui dentro sono come sono fuori, penso che la mia prossima fidanzata sia l'ultima. Ormai ho trent'anni. Se io qui dentro inizio una cosa è per starci insieme. Non mi ci metto insieme per provare" ha spiegato Onestini alle donne del GF Vip che lo incalzavano sui rapporti con l'altro sesso dentro la casa dopo l'avvicinamento, subito naufragato, da parte di Nikita Pelizon. Il suo flirt con la modella triestina è finito ancora prima di concretizzarsi e ora si è quasi trasformato in astio.

Onestini divenne famoso partecipando come corteggiatore a Uomini e Donne. Ma la ragazza per cui aveva deciso di far parte del cast del programma di Maria De Filippi, Clarissa Marchese ex Miss Italia, scelse un altro ragazzo. Così Onestini divenne tronista e scelse Soleil Sorge, ma loro relazione finì quando lei lo lasciò praticamente in diretta durante il Grande Fratello Vip 2. All'interno della casa più spiata d'Italia, Luca conosce Ivana Mazrova e tra i due si instaura subito molta complicità. Lei però è fidanzata. Ma una volta terminato il reality, la modella ha interrotto la relazione con il suo compagno e si è fidanzata con il giovane bolognese. Dopo anni di passione, la coppia si è lasciata un anno fa.

Onestini, originario di Castel San Pietro Terme, nel Bolognese, ha 29 anni e il fratello Gianmarco è anche lui un personaggio del mondo dello spettacolo. Promettente calciatore, la sua carriera si è interrotta a causa di due gravi infortuni: la rottura del menisco e la lussazione dell’anca. Si laurea in odontoiatria e nel frattempo diventa modello vincendo il titolo di Mister Italia 2013. La sua prima apparizione in tv avviene a Temptation Island nel 2016. Successivamente Luca si lancia come attore in alcune puntate de L’Onore e il rispetto e partecipa al programma condotto da Paolo Bonolis, Ciao Darwin. E’ stato anche concorrente del reality spagnolo Secret Story arrivando in finale. Qui è nata una storia con Cristina Porta, che è durata solo qualche mese.

