Black out vite sospese, stasera 23 gennaio in tv su Rai1: mystery-drama ambientato in Trentino

Stasera su Rai 1 alle 21.25 va in onda la prima puntata del mystery-drama "Black out - Vite sospese" ambientato all'interno di un albergo in Trentino. La storia si svolge in un lussuoso albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico nella Valle del Vanoi, in Trentino. “Black out - Vite sospese” è diretto da Riccardo Donna con protagonista Alessandro Preziosi affiancato dall’attrice tedesca Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Maria Roveran l’attore francese Mickaël Lumière e, tra gli altri, i giovani Federico Russo, Riccardo Maria Manera e Juju Di Domenico.

Una valanga costringerà vacanzieri e residenti nel piccolo paese a vivere un’esperienza unica che li obbligherà a fare i conti con sé stessi e con gli altri: potranno venirne fuori solo se supereranno le loro paure, i loro pregiudizi e impareranno a essere una comunità.

Il mystery è girato in grande formato 6 K - utilizzando importanti VFX e grandi effetti digitali - con una troupe di più di cento persone, ottanta attori e tante figurazioni scelte sul territorio. Uno sforzo produttivo che unisce Rai Fiction ed Èliseo Entertainment, con la partecipazione di Viola Film, in collaborazione con Trentino Film Commission, prodotta da Luca Barbareschi.

