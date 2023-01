Grande Fratello Vip, stasera in tv 23 gennaio su Canale5: le anticipazioni tra eliminazioni e concorrenti a rischio squalifica

23 gennaio 2023 a

Stasera in tv, 23 gennaio 2023, appuntamento del lunedì su Canale5 con il Grande Fratello Vip 7, il reality condotto da Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Una puntata da non perdere quella di oggi in onda dalle ore 21,40.

Orietta Berti al GF Vip, Sonia Bruganelli: "A telecamere spente è cattivissima"

La puntata di questa sera prevede un'eliminazione: al televoto infatti ci sono sei concorrenti (George Ciupilan, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Sarah Altobello, Alberto De Pisis e Wilma Goich), uno di loro lascerà la casa più spiata d'Italia e il più a rischio sembra Goich. Ma ad abbandonare il GF Vip potrebbero essere più concorrenti. Sul web infatti sono state segnalate frasi poco consone al programma da parte di Davide Donadei e Nicole Murgia, entrambi dunque sembrerebbero a rischio squalifica.

Antonino Spinalbese e la notte di fuoco con Oriana Marzoli: "Voto 9, il 10 è tostissimo da battere"

Spazio poi alle coppie che si sono formate dentro la casa e agli equilibri, in alcuni casi precari, tra concorrenti. Spazio dunque a Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi mentre un approfondimento sarà fatto sul rapporto che sta decollando tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: la bella venezuelana si è ormai dichiarata.

