Don Bruno, chi è il prete che ha cantato a The Voice Senior come Suor Cristina: età e parrocchia

Dopo Suor Cristina Scuccia il talent musicale The Voice Senior - in onda il venerdì su Rai1 - dà il benvenuto a un altro personaggio del mondo clericale: Don Bruno Maggioni, già noto al popolo del web per un video nel quale cantava Mamma Maria dei Ricchi e Poveri in chiesa. Ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata di lunedì 23 gennaio 2023, si racconterà a Serena Bortone.

Don Bruno nella fase delle Blind Audition ha cantano la sua versione di Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli senza però riuscire a convincere i giudici. Nessuno si è girato ma, dopo averlo visto, tutti si mordono le mani per essere lasciati scappare quello che sarebbe potuto diventare il personaggio di questa terza edizione. Addirittura i Ricchi e Poveri salgono sul palco e lo abbracciano, lui tira fuori un loro autografo del 1977 e poi ricorda Franco Gatti scomparso tre mesi fa: "Il mio omaggio come sacerdote stasera è anche a Franco, a cui mando un bacio in cielo".

Don Bruno, 65 anni, è parroco a Margno in Valsassina (provincia di Lecco). "Io quando canto lo faccio con spontaneità. Cantando, comunico entusiasmo e coinvolgimento” ha sempre detto.

