Non è l'Arena, Baiardo a Massimo Giletti: "Lei sta rischiando parecchio e non solo per la mafia" | Video

"Lei sta rischiando a 360° e non solo a livello mafia". Sono parole di Salvatore Baiardo, pronunciate durante la fase finale di Non solo Arena e rivolte a Massimo Giletti. Parole da brivido perché a pronunciarle è Salvatore Baiardo, a lungo collaboratore della mafia, in particolare dei fratelli Graviano. Due mesi fa Baiardo aveva ipotizzato l'arresto di Matteo Messina Denaro, spiegando già allora che era gravemente malato. E' uno che le cose le conosce e le sue parole che alla luce di quanto è accaduto fanno molto riflettere. Ora Baiardo mette in guardia il conduttore di Non è l'Arena. "Lei fa del buon giornalismo, non lo dico per essere ruffiano. Ma lei sta rischiando parecchio. Rischiando a 360° gradi, Non perché Filippo Graviano ha detto durante l'ora d'aria "ci sta scassando", ma lei sta rischiando a 360°. E non solo a livello mafia. E tanti suoi colleghi dovrebbero...". Giletti replica con un sorriso: "Baiardo, ha già detto troppo. Voglio andare a letto tranquillo stasera". Clicca qui per vedere il video.

