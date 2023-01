Non è l'arena, Giletti intervista in studio Baiardo: altre verità? Stasera in tv 22 gennaio su La7

22 gennaio 2023 a

Stasera in tv, domenica 22 gennaio, si preannuncia una puntata da non perdere quella di Non è l'arena su La7 (dalle ore 21,15). Massimo Giletti infatti intervisterà in diretta, ospite in studio, Salvatore Baiardo. Quest'ultimo lo scorso novembre fu protagonista durante lo speciale Fantasmi di mafia a cura sempre di Giletti di una chiacchierata con il conduttore di La7 profetizzando la cattura di Matteo Messina Denaro, latitante da trent'anni e responsabili di molti omicidi oltre che della stagione delle stragi dei primi anni Novanta. Un'intervista che ha fatto all'epoca il giro del mondo e tornata in auge in questi ultimi giorni. Quella profezia è un indizio di una trattativa ancora in atto tra parti deviate dello Stato e la mafia? Quali altre verità potrebbe rivelare l’uomo che per anni ha tutelato la latitanza dei fratelli Graviano?

Zona Bianca, stasera testimonianze e documenti inediti su Matteo Messina Denaro

Giletti, si apprende, proporrà filmati inediti, interrogativi e nuove rivelazioni sul caso che ha fatto discutere l’intero Paese. In studio anche Sandra Amurri, Enrico Deaglio e Claudio Martelli. E ancora, dibattiti, interventi e approfondimenti. Ospite il filosofo Massimo Cacciari, per una intervista a tutto tondo su attualità e politica.

I rapporti tra i boss Graviano e Berlusconi: a Report parla un testimone

Nel frattempo, Baiardo è stato intervistato da La Stampa e ha spiegato che a suo giudizio dalla scoperta della malattia di Messina Denaro, avvenuta il 17 novembre 2020, il boss sarebbe sempre rimasto a Palermo. Dunque aggiunge di non credere che i nuovi riferimenti apicali di Cosa Nostra siano da trovare tra i Graviano: "Non credo, anche perché Graviano si era trasferito al Nord proprio per cambiare vita". E ancora, aggiunge sicuro: "Messina Denaro non si pentirà".

