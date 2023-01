Giancarlo Magalli, il racconto della sua malattia. I due matrimoni, le figlie Michela e Manuela e la polemica con Adriana Volpe

22 gennaio 2023 a

a

a

Giancarlo Magalli ospite di Verissimo nella puntata di oggi. Con il noto conduttore televisivo ci saranno anche le due figlie Michela e Manuela. Spazio al racconto della sua carriera ma anche della vita privata, in particolare svelerà la malattia che lo ha colpito recentemente facendo preoccupare tutti: in partenza per le vacanze, il conduttore è stato urgentemente ricoverato in ospedale per via di un’infezione. Magalli spiegherà tutto a Silvia Toffanin.

Giancarlo Magalli condannato a pagare Adriana Volpe: diffamazione aggravata. Quando litigarono in diretta | Video

Ma chi è Magalli? Romano, 75 anni, dopo aver iniziato come animatore nei villaggi turistici, è stato autore di cabaret ma soprattutto di numerose trasmissioni televisive tra cui Pronto, Raffaella? (1983) e Pronto, chi gioca? (1985-1987). Da conduttore è stato alla guida del programma I fatti vostri per trent'anni, dal 1991 al 2021. Ha condotto anche alcuni show in prima serata (Papaveri e papere, Mille lire al mese, I cervelloni), ha partecipato a Fantastico e a due edizioni di Domenica In. All'attivo ha anche la partecipazione, da attore, in alcune pellicole per il cinema e per la tv.

Giancarlo Magalli, a scuola con Mario Draghi e Luca Cordero di Montezemolo. La lite con Adriana Volpe

Tre anni fa è stato rinviato a giudizio per diffamazione aggravata ai danni della collega Adriana Volpe, in relazione al contenuto di un'intervista risalente al 2017, venendo poi condannato definitivamente nel dicembre 2021 al pagamento di un risarcimento. Volontario per sette anni con la Polizia municipale di Roma, di cui è agente onorario, andando di pattuglia due notti a settimana, ha ricevuto i gradi di maresciallo, poi di tenente, di capitano e di maggiore. È anche carabiniere onorario. Ha due figlie: Manuela, nata dal primo matrimonio con Carla Crocivera, e Michela, nata nel 1994, avuta dalla seconda moglie, Valeria Donati, sposata nel 1989 e dalla quale è separato dal luglio 2008.

Adriana Volpe, quella volta che salvò Giovanni Ciacci sentitosi male in diretta tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.