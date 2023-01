Andrea Piazzolla, chi è il tuttofare di Gina Lollobrigida: il processo e le accuse

22 gennaio 2023 a

Andrea Piazzolla, tuttofare e amministratore delegato della società Vissi d'arte di Gina Lollobrigida, appena scomparsa, ospite di Domenica In. Nella puntata di oggi del programma condotto da Mara Venier ampio spazio al ricordo della mitica Lollo.

Ma chi è Piazzolla? Il tuttofare di Lollobrigida, 35 anni, è salito alla ribalta per la vicenda giudiziaria che lo riguarda in relazione alla vendita e alle gestione dei beni dell'attrice venuta a mancare lunedì scorso. La collaborazione con la diva è stata pluridecennale. Dal 2015, in particolare, Piazzolla è andato a vivere insieme alla compagna, e alla figlia chiamata Gina in onore della Lollobrigida, nella villa ubicata sull'Appia Antica e di proprietà dell'artista scomparsa.

La Procura diede il via al processo che ha visto oltre a Piazzolla, imputato anche il ristoratore Antonio Salvi. Secondo l'accusa, avrebbero cercato di vendere più di 350 beni appartenenti a Lollobrigida: gioielli, opere d'arte, persino di automobili di lusso. Le ipotesi sono di appropriazione indebita per un valore di 130mila euro. I reati risalirebbero a quattro anni fa, Piazzolla si è sempre dichiarato innocente, così come Lollobrigida ha sempre ribadito.

