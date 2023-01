Amici, domenica 22 gennaio su Canale5: ospiti, giudici esterni, colpi di scena e sfide

22 gennaio 2023 a

Oggi pomeriggio, domenica 22 gennaio 2023, nuova puntata a partire dalle ore 14 di Amici su Canale5. Una puntata ricca di colpi di scena e ospiti. Maria De Filippi nello studio ha avuto in visita Gerry Scotti, Garrison, Riccardo Cocchi, Virna Toppi e Simona Tribuna. L’ospite musicale è invece il rapper Ernia.

La puntata riparte con il prosieguo della sfida di Samu, conseguenza di un provvedimento disciplinare a seguito dei famigerati eventi di Capodanno che hanno portato, come ricordiamo, altri cinque allievi in sfida diretta. Francesca Bernabini aveva chiesto un’ulteriore prova per poter arrivare a una decisione. A riguardo, però, c’è stato un colpo di scena: Alessandra Celentano ha deciso di prendere Paky, sfidante di Samu, e aggiungere, quindi, un banco. Samu, di conseguenza, farà un’altra sfida con un altro sfidante, la settimana prossima. Per quanto riguarda la gara di canto, con giudice Gerry Scotti, invece, il vincitore è risultato Aaron che ha avuto, quindi, la chance per ottenere una maglia del serale. Rudy Zerbi ha dichiarato di essere soddisfatto dei progressi di Aaron, non ancora sufficienti, però, per poter accedere al serale.Al secondo e al terzo posto, troviamo Angelina e Cricca mentre all’ultimo posto, si è piazzato Piccolo G.

Per quanto riguarda la gara di ballo, invece, la vincitrice è stata Isobel che ha anche conquistato l’accesso al serale. Isobel e Ramon, quindi, al momento, sono gli unici due allievi già certi della loro presenza alla fase serale del programma.Al secondo e al terzo posto, si sono piazzati rispettivamente Mattia e Samuel mentre all’ultimo posto, troviamo Vanessa. Gianmarco, invece, non ha preso parte a questa registrazione e non è stato svelato il motivo. Sempre per quanto riguarda i ballerini, Garrison ha ricoperto il ruolo di giudice in una sfida che ha messo in palio la possibilità di esibirsi ad un concerto di Achille Lauro. I ballerini si sono esibiti con i loro cavalli di battaglia e il vincitore è stato Samu.

