C'è posta per te, stasera in tv 21 gennaio su Canale5: ospiti Stefano De Martino e Massimo Ranieri

Stasera in tv, sabato 21 gennaio, torna C'è posta per te per la terza puntata in onda su Canale5 dalle ore 21,40. Lo show condotto da Maria De Filippi racconterà nuove storie d’amore e di famiglia in cerca di "pace" che coinvolgono il foltissimo pubblico che segue da sempre il people show sempre con grande fedeltà da 26 anni.

E se l'ingrediente principale del piatto firmato da Maria De Filippi sono le storie, il sale e il pepe lo aggiungono gli ospiti. Nelle prime due puntate sono arrivati Can Yaman, Antonino Cannavacciuolo, Luca Argentero e Charles Leclerc. Stasera gli ospiti saranno Stefano De Martino e Massimo Ranieri. Conduttore e showman, De Martino è un volto affezionato dello show di Canale 5. E anche della padrona di casa. La sua carriera è cominciata proprio ad Amici, talent show condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo, dove da allievo ballerino è diventato ballerino professionista. E grazie ad Amici, De Martino ha trovato anche l'amore, è nel programma della De Filippi infatti che ha conosciuto la moglie Belen Rodriguez. Poi Stefano ha lasciato Mediaset per approdare in Rai, dove si è sperimentato, con successo, nelle vesti di presentatore: oggi ha un programma tutto suo di prima serata, il Bar Stella. Anche Massimo Ranieri fu ospite di Maria in passato. È accaduto nel 2020, quando con grande generosità il cantante napoletano ha messo a disposizione il suo supporto a una famiglia ospite in trasmissione. Si prospetta una puntata ricca di emozioni per la De Filippi che già ha fatto il pieno di ascolti tv.

