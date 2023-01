Federico Lauri fa coming-out, "la mia omosessualità, ora posso dirlo"

21 gennaio 2023 a

Federico Lauri ha fatto coming-out: "Ora posso raccontare la mia omosessualità" ha svelato ospite di Verissimo e intervistato da Silvia Toffanin. "Sono felice di averlo detto" ha poi detto alla fine della chiacchierata.

Federico Lauri racconta la separazione dalla compagna a Verissimo

L'hair stylist racconta tutta la verità sulla relazione con l'ex compagna Letizia: "Tre anni fa le ho detto tutto. Sono andato da lei e le ho rivelato che mi piacevano le persone del mio stesso sesso, lei ha accettato di rimanere insieme comunque". Una relazione in cui Letizia e Federico continuavano a convivere per il bene della figlia, di cinque anni, ma in cui poi ognuno aveva le sue frequentazioni. "Sono stato accusato di avere una doppia vita, ma non era così perché Letizia sapeva tutto. Entrambi in questi tre anni abbiamo avuto le nostre esperienze, non mi sono innamorato ma non sono stato casto", aggiunge Lauri.

Federico Lauri, dall'amore per la madre Angela D'Amico al poco tempo libero: "Lavoro quindici ore al giorno"





Parlando del suo orientamento sessuale: "Uno nella vita ci nasce non ci diventa. Io ho sempre vissuto con l'idea della mamma e del papà. Mi sono nascosto perché faceva strano prima di tutto a me stesso questa mia inclinazione. Poi tre anni fa ho avuto una piccola frequentazione e ho capito che non potevo più nascondermi, perché era qualcosa che mi faceva stare male". "Il nuovo compagno di Letizia? Sono contento per lei, anche se non sempre si comporta benissimo nel farmi vedere la bambina. C'è un po' di astio da parte sua. Ma lei resterà una parte importante della mia famiglia" ha concluso Federico Fashionstyle.

