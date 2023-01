Le città segrete, stasera in tv 21 gennaio su Rai3: Corrado Augias racconta Torino

21 gennaio 2023 a

Stasera in tv, sabato 21 gennaio, su Rai3 va in onda Città segrete il programma di Rai Cultura in onda dalle 21,50 con cui Corrado Augias racconta, in questa puntata, Torino. La capitale del Regno d'Italia e dell'industria automobilistica protagonista indiscussa del '900, città di contrasti e chiaroscuri.

Augias accompagna il telespettatore in una narrazione della "sua" Torino, tra Cavour e Rita Levi Montalcini, tra la Mole e il Museo egizio, in una lettura dei luoghi e delle vicende che è certamente storica, artistica, ma anche "politica" nel senso di ricostruire il senso più profondo - e spesso sconosciuto - che alcuni monumenti e storie hanno avuto per il nostro vivere civile. Augias porta il telespettatore non solo sui luoghi e le vie della città, ma terrà il filo del racconto immerso anche in uno studio virtuale, una sorta di grande terrazza affacciata sulla città, tra oggetti 3D e mappe virtuali.

