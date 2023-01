Linea Bianca, oggi sabato 21 gennaio su Rai1: Ossini e Capocchi ci portano a Cervinia

21 gennaio 2023 a

a

a

Appuntamento anche oggi, sabato 21 gennaio, su Rai1 con Linea Bianca (ore 14). Massimiliano Ossini ci porterà, insieme a Giulia Capocchi, in viaggio nella Val d'Aosta in missione, in particolare, a Cervinia.

Massimiliano Ossini sempre più volto Rai: eccolo a Telethon e poi riparte Linea Bianca

Tanti i luoghi che verranno raccontati: un’altezza di quasi 50 metri ed un invaso con una capacità di oltre 11 milioni di metri cubi d’acqua: posta ai piedi della piramide del Cervino, la straordinaria opera d’ingegneria della diga del Goillet, gigantesco serbatoio di alta montagna, fondamentale per l’approvvigionamento, durante tutto l’anno, dell’acqua a beneficio delle comunità locali. Un caldo anomalo, il ghiacciaio che cambia, lo sport e l’economia che ne risentono: sul comprensorio sciistico del Cervino, con il presidente degli impianti, per commentare la decisione storica dell’anno scorso con la quale, per la prima volta, sono state annullate le discese maschili e femminili di Coppa del Mondo.

Giulia Capocchi, l'ex miss di Linea Bianca alla scoperta del Terminillo

Un luogo magico, circondati solo dal suono della natura: nel comune di Valtournenche, incastonato tra le montagne, alla scoperta delle bellezze del piccolo borgo montano di Cheneil, spettacolare balcone sul Cervino. Accudire le mucche, dargli da mangiare, ripulire la stalla, imparare a mungerle: per la rubrica i “Mestieri della Montagna”, a Loz, Lino, alle prese con dei meravigliosi esemplari di razza valdostana, si calerà nei panni dell’apprendista stalliere. Spazio poi al tema sicurezza in montagna: sul ghiacciaio del Cervino, con un climatologo, un interessante focus sulla problematica dei crepacci, improvvise fessurazioni dei ghiacciai, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. Un gelato che alla sensazione appare meno zuccherato, un cremoso alla cannella, mele esclusivamente della qualità ranetta: a Valtournenche, i preziosi consigli per la preparazione di un’originale rivisitazione della tarte tatin, dolce tipico locale.

Linea Verde Life, oggi Masi e Ferolla raccontano Roma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.