Federico Lauri, chi è ex fidanzata e mamma della figlia: carriera, malattia e ora la separazione

A Verissimo, nella puntata di oggi, spazio anche al racconto personale dell’hair stylist Federico Lauri reduce dalla separazione dalla compagna. Silvia Toffanin lo intervisterà per una chiacchierata molto intima.

Federico Lauri, dall'amore per la madre Angela D'Amico al poco tempo libero: "Lavoro quindici ore al giorno"

Ma chi è Lauri? Romano (è originario di Anzio), in arte Federico Fashionstyle ha 33 anni e sin dall'età di cinque anni ha dimostrato una grande passione nel creare acconciature con i capelli. Ha aperto il suo primo salone ad Anzio, poi si è allargato con una serie di altri saloni (Milano, Roma, Napoli, Sardegna). Nel frattempo è diventato un personaggio televisivo di successo conducendo su Real Time il programma Il salone delle meraviglie (dal 2019). Poi conduce Beauty bus su Discovery+ mentre nel 2021 è stato gran protagonista a Ballando con le stelle (Rai1) in coppia con Anastasija Kuz'mina. Lo scorso anno è stato opinionista del programma La pupa e il secchione, mentre tante sono le ospitate in programmi televisivi.

Federico Lauri Fashion Style: "Sono eterosessuale, non ho nulla da nascondere"

Lauri da tempo era legato a Letizia Porcu (32 anni). Con lei ha avuto tramite l'inseminazione artificiale - in seguito a un'operazione per superare la patologia del varicocele - una figlia, Sophie Maelle, nata nel 2017. "Dopo 17 anni insieme la strada mia e quella di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”, ha scritto la donna alcuni mesi fa su Instagram. Lauri nel giorno del suo compleanno ha pubblicato una foto mentre gioca con la figlia accompagnato dalla frase "mio unico futuro". Chissà che oggi non riveli anche alcuni retroscena sulla separazione.

