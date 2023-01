Propaganda Live, torna stasera in tv 20 gennaio su La7: ospite Nando Dalla Chiesa. Poi i Planet Funk

20 gennaio 2023 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 20 gennaio 2023, su La7 torna il programma condotto da Diego Bianchi (dalle ore 21,15). Sarà ospite – per commentare la notizia della settimana dell’arresto dopo 30 anni di latitanza del boss mafioso Matteo Messina Denaro – lo scrittore e sociologo Nando dalla Chiesa.

Quarto Grado, su Rete4 il giallo di Alice Neri e la vicenda di Martina Scialdone

Nel primo reportage dell’anno Diego Bianchi va ad incontrare Simone Ficicchia, attivista di Ultima Generazione per il quale la Questura di Pavia ha richiesto la sorveglianza speciale. Simone è un attivista ambientale di 20 anni, tra le azioni che ha svolto in questi mesi ci sono blocchi del traffico e imbrattamenti di opere d’arte.

Viareggio 1969, la storia vera di Ermanno Lavorini su Rai3: primo caso di rapimento di un minore in Italia

Ritorno in studio di Valerio Aprea con un suo inedito monologo, mentre non mancherà un nuovo contributo di Andrea Pennacchi. Torna anche la grande musica con la presenza sul palcoscenico di Propaganda Live dei Planet Funk. In studio gli ospiti fissi Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Grande spazio come sempre anche alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.