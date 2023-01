Viareggio 1969, stasera in tv 20 gennaio su Rai3: la storia vera di Ermanno Lavorini, primo caso di rapimento di un minore in Italia

20 gennaio 2023 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 20 gennaio 2023, appuntamento su Rai3 con il docufilm Viareggio 1969 (dalle ore 21,20).

Video su questo argomento The Voice, Lisa Manosperti canta Mia Martini: la reazione di Loredana Berté

La storia: il 31 gennaio del 1969, a Viareggio, sparisce un bambino di 12 anni, Ermanno Lavorini. La sera stessa la famiglia riceve la richiesta di un riscatto. Inizia così il primo caso di rapimento di un minore in Italia, che terrà il Paese col fiato sospeso fino al ritrovamento del cadavere del bambino. I carabinieri seguono una sola pista: il delitto deve essersi consumato nell'ambiente della Pineta di Viareggio, teatro di prostituzione maschile. Sarà il giornalista Marco Nozza a capire che la pista omosessuale è solo un modo per sviare le indagini da un'altra versione dei fatti, che stenta però ad essere accertata dalle indagini a causa dei depistaggi. Ci vorranno molto tempo e diversi gradi di giudizio per far emergere una parte di verità.

The Voice Senior, stasera i giudici completano le loro squadre

Innumerevoli le zone d’ombra su cui, a distanza di oltre cinquant’anni, non è ancora possibile fare luce. Ciò che si può dire con certezza è che fu la prima volta che in Italia i media si accanirono su un caso di cronaca nera, amplificandone il clamore e dandolo in pasto all’opinione pubblica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.