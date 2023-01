The Voice Senior, stasera in tv 20 gennaio su Rai1: i giudici completano le loro squadre

20 gennaio 2023 a

a

a

Stasera in tv - venerdì 20 gennaio 2023 - va in onda un'altra puntata di The Voice Senior, il talenta musicale in onda su Rai1 (dalle 21,25). Antonella Clerici guiderà i concorrenti nelle esibizioni davanti ai giudici: anche questa puntata è una Blind audition e sul palco arriveranno oltre che esibizioni piene di energia anche storie sconvolgenti.

I numeri della cinquina vincente: chi li ha giocati vince un milione

Secondo le anticipazioni questa puntata sarà probabilmente fondamentale per determinare il palco concorrenti di ciascun giudice, al momento la situazione è abbastanza articolata, ogni giudice ha infatti selezionato almeno due concorrenti. Abbiamo infatti rispettivamente: Gigi D’Alessio con i concorrenti Annalisa Beretta, Marco Rancati e Tatiana Paggini; Loredana Bertè che ha scelto Lisa Manosperti, Stefano Peli e Diego Vilardo; Clementino ha invece in squadra Lauro Attardi e Gabriele Iaconis; e i Ricchi e Poveri vantano già Laura Triesto, Luciano Capurro, Sergio Moltoni e Amelia Milella. Insomma non manca molto affinché i giudici possano completare le loro selezioni. Chi si aggiungerà al cast dello show in questa puntata?

Eurojackpot, il 5 + 2 vale 74 milioni di euro

Anche questa sera i vari concorrenti, tutti rigorosamente con più di 60 anni di età, si esibiranno davanti a 4 poltrone girate sulle quali sono seduti i 4 coach. Essi sentiranno gli aspiranti cantanti, senza vederli e conoscere quindi il loro aspetto, e dovranno decidere se girare o meno la loro poltrona, premendo il celebre pulsante rosso. Se lo faranno, il concorrente potrà scegliere di entrare nella loro squadra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.