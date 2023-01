Claudia Gerini, due figli e tanti amori: un matrimonio e tutte le sue relazioni, chi è il fidanzato

20 gennaio 2023 a

Claudia Gerini ospite di Oggi è un altro giorno venerdì 20 gennaio. L'attrice, protagonista con Mauro Gioia dello spettacolo Cado sempre dalle nuvole-Cantare Pasolini, si racconterà tra carriera e privato.

Gerini, 51 anni, romana, oltre a essere una delle attrici più apprezzate e amate del cinema italiano, è mamma di due figlie Rosa e Linda. La prima è nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli, una unione durata soltanto due anni. Il padre di Linda è invece Federico Zampaglione con cui l'attrice è stata insieme per dieci anni. Dopo la storia con Zampaglione, frontman dei Tiromancino, Claudia Gerini si è legata a Simon Clementi, imprenditore romano. Nonostante la fine del rapporto amoroso, Gerini e Zampaglione sono rimasti legati da una solida amicizia, resa ancora più importante proprio dalla nascita di Linda. Alla fine degli anni Ottanta ha avuto una relazione con Gianni Boncompagni. Appassionata di taekwondo, è cintura nera dal 2013.

Lunga e ricca di successi la carriera dell'attrice che a soli 12 anni ha vinto il concorso di Miss Teenager. Dopo Non è la Rai, ha recitato nel film di Carlo Verdone Viaggi di Nozze e poi in Sono pazzo di Iris Blond. Da quel momento ha inanellato un successo dietro l'altro. Stando alle indiscrezioni, nella puntata di questa sera di Ballando con le Stelle, Claudia Gerini dovrebbe spoilerare quello che sarà il suo prossimo lavoro sul set cinematografico. L'ennesimo impegno per il grande schermo di una protagonista molto amata e apprezzata dal pubblico italiano.

