Piazzapulita, stasera in tv giovedì 19 gennaio su La7. Ospiti e anticipazioni

19 gennaio 2023 a

a

a

Piazzapulita torna stasera, giovedì 19 gennaio, su La7. Ovviamente alla conduzione Corrado Formigli. L'argomento principale della serata sarà l'arresto di Matteo Messina Denaro. Particolari sull'operazione dei carabinieri, sulla lunga latitanza del boss, su cosa potrebbe accadere nella scala gerarchica di Cosa Nostra. Un confronto ampio e importanti testimonianze tra gli ospiti in studio e in collegamento. Non si parlerà soltanto di mafia. Altro tema della serata sarà la guerra in Ucraina che sembra diventare sempre più cruenta. Inoltre lo sciopero dei benzinai, prima vera grana del governo guidato da Giorgia Meloni. In studio annunciata la partecipazione di Tito Boeri, Matteo Piantedosi, Massimo Giannini, Paolo Crepet e Alessandra Todde.

Il ministro Francesco Lollobrigida ospite di Dritto e Rovescio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.