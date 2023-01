Che Dio ci aiuti, stasera giovedì 19 gennaio su Rai 1. La trama

19 gennaio 2023 a

Che Dio ci aiuti. Stasera, giovedì 19 gennaio, su Rai 1 ancora due episodi della settima stagione della seguitissima serie che vede Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela. Il primo si intitola Restare o partire?. Suor Angela si ritrova davanti ad una difficile scelta. Il vescovo, infatti, critica aspramente il suo operato e la voglia di andarsene diventa ancora più impellente. Intanto in convento proseguono i guai. Il secondo episodio di serata si intitola progetti. Azzurra non riesce ad accettare tutti i cambiamenti in convento ed è giù di morale senza suor Angela. Intanto Ludovica viene assalita dai sensi di colpa per come ha trattato Ettore. Sara, invece, si prende una bella strigliata da Emiliano.

