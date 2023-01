The Equalizer 2 – Senza perdono, stasera in tv giovedì 19 gennaio Rai 3. La trama

19 gennaio 2023 a

a

a

The Equalizer 2 – Senza perdono. E' il titolo del film in programma stasera in tv, giovedì 19 gennaio, su Rai 2. Produzione statunitense del 2018, regia di Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo e Jonathan Scarfe.

Diamo uno sguardo alla trama: l'ex agente segreto Robert McCall vive ora a Roxbury, un quartiere popolare di Boston. Si guadagna da vivere facendo l'autista e assistendo le persone che hanno problemi. Ma con l'aiuto della sua cara amica ed ex collega Susan Plummer continua ad operare in azioni anche complesse. Susan, insieme a Dave York, un tempo collega di McCall, viene incaricata delle indagini su un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles, dove un agente della Cia ha ucciso la moglie per poi spararsi. Lei e York si recano a Bruxelles. L'investigatrice viene però attirata in un tranello e a quel punto Robert entra in azione. Un thriller avvincente ed emozionante. Il sequel di The Equalizer - Il vendicatore che era ispirato a Un giustiziere a New York.

Il premio Nobel Giorgio Parisi ospite di Splendida cornice

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.