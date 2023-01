Fuori dal coro, stasera martedì 17 gennaio su Rete 4. Le anticipazioni

17 gennaio 2023 a

Fuori dal Coro stasera in tv, martedì 17 gennaio, su Rete 4. Mario Giordano, che conduce il talk di Mediaset, dedicherà ovviamente ampio spazio alla cattura del boss Matteo Messina Denaro. Annunciato un reportage da Palermo ricco di particolari e di testimonianze. Nel corso della puntata di questa sera, inoltre, focus sulla riforma della Giustizia, la cosiddetta legge Cartabia, per cui dal primo gennaio i reati minori vengono perseguiti solo se viene presentata un’apposita querela. Si parlerà anche di economia. Un’inchiesta sull’evasione fiscale nella distribuzione dei carburanti. E ancora, una pagina dedicata alla situazione nei pronto soccorso italiani che, in mancanza di personale medico interno, sono costretti a richiedere alle cooperative personale pagato a gettone. Ovviamente non mancheranno aggiornamenti sul caso dell'occupazione abusiva di case.

