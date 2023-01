Le Iene, stasera in tv martedì 17 gennaio su Italia 1. Le anticipazioni

17 gennaio 2023 a

Le Iene tornano su Italia 1 stasera, martedì 17 gennaio. Puntata come sempre condotta da Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Diamo uno sguardo ai contenuti della trasmissione. Tra i servizi di stasera il caso di un coach olistico che offre il suo aiuto alle "donne confuse e bloccate, senza una direzione precisa, a riprendere in mano con decisione la loro vita”. Il tema è stato affrontato anche in precedenti puntate, sono annunciati nuovi retroscena. Spazio, inoltre, alla professoressa di Rovigo che ha denunciato 24 studenti che le hanno sparato con un fucile ad aria compressa, filmando la scena e pubblicandola sui social. Spazio anche a Max Angioni sulla legalizzazione della droga a New York. Altro tema che sta facendo molto discutere sui social e ovviamente non solo.

