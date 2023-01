Anfisa Letyago a Caro Marziano, stasera martedì 17 gennaio su Rai 3

17 gennaio 2023 a

a

a

Nuovo appuntamento con Caro Marziano, stasera in tv marted' 17 gennaio su Rai 3. Il programma di Rai Cultura è girato e condotto da Pif e va in onda alle 20.20. La protagonista è la dj Anfisa Letyago. Da bambina ascoltava musica per far passare il tempo nei lunghi pomeriggi siberiani. Cresciuta, ha ricevuto un biglietto di sola andata per raggiungere sua madre in Italia. Ed è un colpo di fulmine: Anfisa si innamora di Napoli, la sua cameretta diventa la consolle dei locali più importanti della città e, nel giro di qualche anno, quella bambina siberiana diventa una delle Dj più famose del mondo. Pif racconta la sua storia e, oltre a seguirla in un’esibizione, prova a farsi insegnare i rudimenti del mestiere musicale meglio retribuito al mondo.

Pif e la disperata ricerca d'amore di un povero idiota

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.