Boomerissima, stasera in tv martedì 17 gennaio su Rai 2. Ospiti e anticipazioni

Boomerissima. Stasera in tv, martedì 17 gennaio, su Rai 2 secondo appuntamento con il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi. Anche stasera confronto tra la generazione dei millennials e quella dei boomers.. Le squadre che si sfideranno saranno composte da: Alexia, Paolo Ciavarro, Katia Follesa, Maurizio Lastrico, Pierpaolo Pretelli, Elena Santarelli, Giulia Stabile ed Ema Stokholma. Tra gli ospiti: Raf e AKA 7even. Ma non solo: nel corso della serata, infatti, non mancherà un’incursione in studio da parte di Carlo Conti. L'obiettivo degli sfidanti è riuscire a convincere, tra un match e l’altro, il pubblico presente in sala, che la propria epoca sia la migliore di sempre, dimostrando come invece non lo sia quella degli avversari. Le squadre si affronteranno attraverso nuovi giochi, ancora più coinvolgenti. Ovviamente non mancheranno poi, momenti di varietà, in un’atmosfera impreziosita dai grandi effetti scenici. Chi riuscirà a superare in modo brillante tutte le prove e ad avere la meglio nella fase de L’arringa finale? Anche per la puntata di questa sera Alessia Marcuzzi si annuncia più scatenata che mai.

