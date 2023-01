Il nostro generale, stasera martedì 17 gennaio ultima puntata su Rai 1. La tragica fine

17 gennaio 2023 a

La mafia spara e uccide il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la sua seconda moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di polizia Domenico Russo. E' un finale tragico che ovviamente rispecchia la realtà, quello de Il nostro generale, la fiction di successo di Rai 1 che questa sera in tv, martedì 17 gennaio, si chiude con l'ultima puntata. Dall'amore per la sua seconda moglie, alla tragica fine. Ecco la trama degli ultimi due episodi. Il primo si intitola Il ritorno. Dopo aver conosciuto la crocerossina Emanuela Setti Carraro, il generale, interpretato da Sergio Castellitto, decide di presentarla ai suoi figli. Ma il terrore non si ferma. Le brigate rosse continuano a sparare e a morire è Enrico Riziero Galvaligi, amico e collaboratore di Dalla Chiesa. Intanto esplode lo scandalo della P2 ed emerge che lo stesso generale, in un momento di crisi aveva presentato la richiesta di iscrizione. Viene rapito il fratello di Patrizio Peci, il terrorista che ha deciso di collaborare con la giustizia. Il titolo del secondo episodio della serata, l'ultimo della serie, è Segunto. Il nuovo capo dei terroristi, Giovanni Senzani, è assetato di vendetta e fa uccidere il fratello di Patrizio Peci. Ma aumentano i pentiti che smettono e i confessano. La battaglia dello Stato contro le Br è alla fase finale. Nel 1982 il generale viene nominato prefetto di Palermo. L'obiettivo è quello di combattere la mafia. Gli vengono promessi poteri speciali, ma in realtà si ritrova solo. Il 2 settembre 1982, in via Carini, viene ucciso insieme a Emanuela e all'agente Russo, vittime di un attentato di mafia destinato a segnare la storia del Paese.

Sergio Castellitto è il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: stasera protagonista della fiction per la tv

