Cronache criminali non va in onda stasera lunedì 16 gennaio. Ecco perché

L'arresto di Matteo Messina Denaro, il boss dei boss, influisce sulla programmazione delle principali reti televisive nazionali, in particolare sulla tv di Stato. Su Rai 1 in seconda serata, dopo Il nostro generale, non andrà in onda, come era previsto, la puntata di Cronache criminali, programma condotto da Giancarlo De Cataldo. Al suo posto uno speciale a cura del Tg1 sull'operazione che ha portato alla cattura del boss mafioso. A seguire la replica del programma Cose Nostre dal titolo Il boss nell'ombra. Su La7 alle ore 17 è andato in onda uno speciale condotto da Enrico Mentana che ha raccontato tutti i particolari dell'arresto. Stasera è in programma il film Giovanni Falcone, con Michele Placido.

