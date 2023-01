Il nostro generale, stasera lunedì 6 gennaio altri due episodi. La trama

16 gennaio 2023 a

a

a

Il nostro generale. Stasera in tv, lunedì 16 gennaio, su Rai 1 la terza puntata della fiction dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa, interpretato da Sergio Castellitto. Due gli episodi. Il primo è intitolato La rivincita. Il Nucleo speciale antiterrorismo fondato da Dalla Chiesa, scopre a Milano il covo di Monte Nevoso con l'archivio delle Brigate Rosse e il memoriale Moro. Dalla Chiesa viene accusato di aver occultato alcuni documenti, ma intatto lui sta pianificando il blitz per la cattura di Patrizio Peci. Peci dopo essere sfuggito all'arresto nel primo tentativo, finisce in manette (secondo episodio intitolato Il terrorista). Il generale lo convince a collaborare con la giustizia e il brigatista fornisce le indicazioni di tre covi. Dalla Chiesa conosce Emanuela Setti Carraro che diventerà la sua seconda moglie.

Lunetta Savino dal successo all'amore. L'aiuto ai bimbi malati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.