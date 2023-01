Zona Bianca, stasera domenica 15 gennaio su Rete 4. Le anticipazioni

15 gennaio 2023 a

Zona Bianca stasera in tv, domenica 15 gennaio, su Rete 4. Inizio alle ore 21.20 per il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Annunciata una lunga intervista a Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno. Ma in scaletta anche un faccia a faccia con Matteo Renzi, senatore, ex premier e leader di Italia Viva. Tra gli argomenti principali del programma il Reddito di cittadinanza, il caro vita, l'inflazione. Ma si parlerà anche della famiglia reale inglese, al centro di un vero e proprio terremoto dopo la pubblicazione del libro di Harry, Spare, e le sue recente interviste.

