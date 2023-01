Non è l'Arena, stasera domenica 15 gennaio su La7. Ospiti e anticipazioni

15 gennaio 2023 a

Non è l'Arena torna stasera domenica 15 gennaio su La7. Inizio alle ore 21.15 per una puntata del talk condotto da Massimo Giletti che si annuncia particolarmente intensa. Tra gli ospiti, infatti, per la prima volta in televisione, Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, attualmente compagna di Francesco Totti. La separazione dell'ex capitano della Roma e Ilary Blasi è stata considerata la notizia gossip del 2022. Giletti ora intervista l'ex marito della donna che ha sostituito la showgirl nel cuore di Totti. Svelerà i retroscena del passato della ragazza e commenterà la sua unione con l'ex calciatore.

Annunciati confronti su altri due argomenti: il caso del cardinale Angelo Becciu, ex sostituto alla Segreteria di Stato vaticana, sotto processo per diverse accuse tra cui quella di peculato. Saranno svelati alcuni audio inediti di Angelo Perlasca, un suo ex collaboratore. In studio anche Francesca Chaouqui, ex membro della commissione vaticana per la trasparenza, in passato già coinvolta nel caso Vatileaks. Poi si parlerà del Qaratgate, il sistema di corruzione nel Parlamento europeo.

Oltre a Mario Caucci e Francesca Chaouqui, parteciperanno alla trasmissione il deputato Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia; l'ex senatore Gianluigi Paragone; Peter Gomez de Il Fatto Quotidiani; Iuri Maria Prado de Il Riformista e Candida Morvillo, firma de Il Corriere della sera.

