Pierpaolo Spollon, chi è: anni e carriera. L'amore misterioso e le passioni

15 gennaio 2023 a

L'attore Pierpaolo Spollon, 33 anni, nato a Padova, si è messo in luce in televisione grazie alle sue interpretazioni nelle fiction La porta rossa, l'allieva, Che Dio ci aiuti e Doc nelle tue mani. Ma chi è Spollon? Figlio unico, suo padre è un commissario, mentre la mamma lavora nell'esercito. Nonostante l'educazione rigida in casa, Pierpaolo fin da ragazzino ha viaggiato con la fantasia, giocando in particolare con le costruzioni e disegnando, snobbando i giochi tecnologici. Dopo una carriera scolastica tra alti e bassi, si lancia nella recitazione. Si trasferisce a Roma ed entra a far parte del Centro Sperimentale. Poi l'esordio nelle fiction e l'inizio della bella carriera e un ottimo seguito su Instagram dove i follower sono quasi 360mila. Della vita privata si sa molto poco a causa della sua riservatezza. Per un periodo gli è stata attribuito un fidanzamento con una donna di nome Angela, ma non sono mai emersi particolari. Attualmente sembra essere single. Tra le sue grandi passioni la chitarra, il flauto, l'equitazione e le arti marziali. Oggi, domenica 15 gennaio, si racconta su Rai 1 a Francesca Fialdini in Da noi a ruota libera.

