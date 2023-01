Lunetta Savino, chi è. Il matrimonio, il figlio, l'amore e la carriera

15 gennaio 2023 a

a

a

Lunetta Savino è tra i protagonisti della seconda stagione di Lolita Lobosco, la fiction seguitissima su Rai 1. Savino si racconta a Da noi a ruota libera, il talk condotto da Francesca Fialdini. Savino è diventata nota al grande pubblico in Un medico in famiglia, in cui ha interpretato Cettina. Attrice poliedrica, alterna tv e teatro. Barese, classe 1957, dopo il liceo classico la laurea al Dams di Bologna, il diploma alla scuola di teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna, poi subito il teatro di grande livello e il cinema. Ma è la televisione a farla conoscere al grande pubblico grazie a numerose fiction. La vita privata? Fino al 1994 è stata sposata con l'attore Franco Tavassi dal quale ha avuto il figlio Antonio. Poi è stata con Paolo Bassegnato, ma il loro amore è finito. Attualmente non si sa se sia legata sentimentalmente. Sul fronte sociale è in prima linea nella lotta contro il tumore. Aiuta in particolare i bambini attraverso le associazioni Airc e Firc.

La mamma di Lolita Lobosco accusata di omicidio

