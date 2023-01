Wonder Woman 1984, stasera in tv domenica 15 gennaio su Canale 5. La trama

15 gennaio 2023 a

a

a

Wonder Woman 1984 è il titolo del film in programma stasera, domenica 15 gennaio, su Canale 5. Inizio alle ore 21.20 per la pellicola di fantascienza realizzata nel 2020, produzione americana per la regia di Patty Jenkins. Nel cast Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright e Connie Nielsen. Uno sguardo alla trama. Il mondo è di nuovo in pericolo e Wonder Woman è indispensabile per salvarlo. Diana Prince vive in mezzo ai mortali nei vibranti e scintillanti anni ‘80, un’epoca di eccessi spinta dal bisogno di possedere tutto. E' in possesso di tutti i suoi poteri, ma mantiene un basso profilo, occupandosi di antichi manufatti e agisce come supereroina solo in incognito. Ma stavolta deve uscire allo scoperto.

La mamma di Lolita Lobosco accusata di omicidio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.