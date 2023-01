Alice, chi è. Il suo compagno Francesco Messina, la passione per i gatti e il rapporto con Franco Battiato

15 gennaio 2023 a

Artisticamente è semplicemente Alice, ma il suo vero nome è Carla Bissi. Per anni ha collaborato con Franco Battiato e il grande pubblico la conosce soprattutto per i brani Il vento caldo dell'estate e Per Elisa, due delle sue interpretazioni più note. Nata il 26 settembre 1954, ha da sempre avuto la passione per la musica. A soli 11 anni partecipa al Festival Internazionale dei Ragazzi e a concorsi per nuovi talenti. Nel 1980 firma per la Emi dove collabora con Angelo Carrara e Franco Battiato, incontro per lei fondamentale. Esce Il vento caldo dell'estate che diventa una delle canzoni più note e amate, poi l'album Capo Nord. Oltre alla collaborazione professionale, di Battiato è stata una vera e propria musa ispiratrice. Il loro rapporto è sempre stato solo professionale e ovviamente lei ha sofferto più di tanti altri la scomparsa del musicista e autore con cui nel 2016 ha dato vita a un tour di 32 date. Nel 2018 è tornata al Festival di Sanremo nella serata dei duetti esibendosi con Ron. Oggi domenica 15 gennaio, Alice sarà ospite di Mara Venier a Domenica In. Non è sposata ma da anni ha una relazione con Francesco Messina con cui vive in provincia di Udine insieme a numerosi gatti.

