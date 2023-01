Me contro te, chi sono Sofia Scalia e Luigi Calagna: anni, amore, successo e guadagni

15 gennaio 2023 a

Ma chi sono Luì e Sofì? Chi sono i Me contro te? Lei si chiama Sofia Scalia e lui Luigi Calagna. Gli adulti forse li conoscono poco, mentre i bambini benissimo. Sono diventati famosi grazie ai loro video su Youtube dedicati proprio ai più piccoli. Entrambi i youtuber sono di Palermo. Sofia Scalia è nata il 14 maggio 1997, mentre Luigi Calagna nel 1992. I due studiano scienze della comunicazione e lavorano insieme. Si sono conosciuti nel 2012 grazie al cugino di Sofia di cui Luigi era amico. Lui si innamorò subito di lei che inizialmente lo considerava troppo grande, poi è scoppiato l'amore. Pubblicarono il primo video nel 2014 e tutto pensavano tranne che sarebbero diventati famosi. Hanno continuato a pubblicare. Nei loro filmati raccontano la vita, i giochi, le sfide. Poi sono arrivati i film e gli incassi milionari, ma anche una linea di abbigliamento, giocattoli, oggetti per la scuola, album di figurine, libri di fiabe. Di tutto di più. In una canzone raccontano anche Kira e Ray i loro cagnolini. Kira, che in precedenza era stata adottata dalla nonna di Sofia, è diventata una vera e propria star. Poi è arrivato Ray, un chihuahua. Oggi, domenica 15 gennaio, si racconteranno a Mara Venier nel corso di Domenica In.

