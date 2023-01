Da noi a ruota libera, oggi domenica 15 gennaio su Rai 1. Le anticipazioni

15 gennaio 2023 a

Solito appuntamento con Da noi a ruota libera, oggi domenica 15 gennaio, dalle ore 17.20 su Rai 1. Ovviamente come sempre numerosi gli ospiti in studio. Cristiano Malgioglio, artista poliedrico dagli innumerevoli talenti, Lunetta Savino, tra i protagonisti della seconda stagione di “Lolita Lobosco”, l’attore Pierpaolo Spollon, (“Che Dio ci aiuti” e “La Porta Rossa 3”), e Nunzia De Girolamo, che, dal 21 gennaio, torna nella seconda serata del sabato di Rai 1 con la nuova edizione di Ciao Maschio saranno gli ospiti di Francesca Fialdini che come sempre crea percorsi nuovi per raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.

