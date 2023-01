Citofonare Rai 2, oggi domenica 15 gennaio. Gli ospiti

15 gennaio 2023 a

Su Rai 2, oggi domenica 15 gennaio, alle ore 11.15 puntata tutta al femminile per Citofonare Rai 2, il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Saranno ospiti Giovanna Ralli, attrice che ha accompagnato intere generazioni e ha segnato la storia e il costume del nostro Paese, e Marisa Laurito, altra figura importantissima per lo spettacolo italiano, una donna che attraverso il suo carisma e il suo spirito eclettico ha spaziato in quasi in tutti i campi, dal cinema, al teatro, alla televisione passando anche per Sanremo. Le Teche Rai narreranno la carriera di queste donne uniche e intramontabili. In studio anche Giulia Biondi, biologa della nutrizione ed esperta di educazione alimentare che, con dimostrazioni pratiche, insegna come bilanciare gli alimenti per non ingrassare e perdere i chili accumulati durante le feste, Non possono mancare la rubrica "Vale Tutto", lo spazio condotto da Valeria Graci, immancabile amica della domenica, e Simon and the Stars, con le previsioni astrologiche della settimana. Come sempre il gioco dei "Fagioli della Domenica" e la buona musica de L’isola delle Rose, per trascorrere una mattina in allegria.

A Domenica In in primo piano il Festival di Sanremo

