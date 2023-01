Verissimo oggi domenica 15 gennaio su Canale 5: gli ospiti

15 gennaio 2023 a

Verissimo su Canale 5, oggi domenica 15 gennaio, come tutte le settimane. Appuntamento alle ore 16.30 per il talk condotto da Silvia Toffanin. In studio Maurizio Costanzo dopo oltre 40 anni dello show che porta il suo nome, 55mila interviste, in libreria con Smemorabilia. Inoltre la confessione sincera di un grande della musica italiana, Riccardo Fogli. Inoltre intervista annunciata ricca di emozioni di Giovanna Civitillo e dal Gf Vip l’energia e la schiettezza di Patrizia Rossetti. Infine, in studio, una coppia nata due anni fa proprio nella casa più spiata d’Italia: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

A Domenica In in primo piano il Festival di Sanremo

