Linea Verde, oggi domenica 15 gennaio alla scoperta della Calabria

Come tutte le domeniche anche oggi, 15 gennaio, appuntamento dalle 12.20 su Rai 1 con Linea Verde, storico programma della televisione di Stato. Il viaggio parte dal fico di Cosenza, delizia dell’agroalimentare calabrese, con alle spalle un’incredibile storia di selezione e cura contadina. Raggiunge poi la Piana di Sibari, ai piedi del territorio di Corigliano-Rossano, per scoprire l’immenso giardino che vanta moltissime varietà di agrumi, in primis la clementina Igp. Senza dimenticare una sosta a Bisignano, dove ancora oggi sopravvive l’antica arte della ceramica. Beppe Convertini racconterà i segreti dell’olio di oliva di Calabria e la produzione di pecorini sulle colline di San Demetrio Corone, località cara alla comunità Arbereshe di Calabria. Quindi una visita al Convento di San Francesco da Paola a Pedace, dove si scoprirà l’antica tradizione della Cuccìa, piatto storico locale. Infine, nel centro storico di Cerisano, un giovane studioso racconterà come ha fatto rivivere l’arte della cesteria e della coltelleria artigianali. Non mancano importanti finestre sull’Altipiano della Sila, con sentieri montani ricchi di storia e natura e con una fattoria biologica a oltre mille metri di quota. Infine, due partecipazioni calate nella realtà cosentina: Sara Brancaccio, per un delizioso plumcake ai fichi di Cosenza e Ciro Vestita, per un elenco delle virtù medicali contenute nelle bucce degli agrumi.

