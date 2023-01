Luca Argentero, chi è la moglie Cristina e il secondo figlio in arrivo: carriera e vita privata dell'attore

14 gennaio 2023 a

Luca Argentero ospite di C'è posta per te nella seconda puntata della nuova stagione, iniziata lo scorso sabato. L'attore sarà una delle sorprese di una storia che verrà raccontata in studio con i protagonisti. Un momento felice per l'attore perché la famiglia cresce: dopo Nina Speranza, infatti, presto lui e la moglie Cristina Marino avranno un altro figlio, un maschietto: "La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. Perché l’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale" ha commentato la futura mamma bis parlando della sua felice seconda maternità.

C'è posta per te, storie di amori e rapporti familiari: Leclerc e Argentero ospiti

Torinese di nascita, umbro d'adozione. E con una carriera brillante nella recitazione e nello spettacolo, ormai di lungo corso, ma ben indirizzata verso ulteriori successi e fortune. Argentero - prossimo ai 50 anni - ha raggiunto la notorietà partecipando alla terza edizione del Grande Fratello nel 2003, dove si è classificato al terzo posto con il 9% dei voti. Dopo questa esperienza, ha iniziato a comparire frequentemente in televisione, posando anche per un calendario sexy del mensile Max e lavorando come modello. Ma è stato solo l'inizio di una sfolgorante carriera attoriale e televisiva che lo ha visto interpretare molti ruoli e sempre in modo eclettico e talentuoso, cimentandosi anche come conduttore de Le Iene. Per l’interpretazione del commissario Giovanni Morandi nel film Brave ragazze ha anche ricevuto una candidatura ai Nastri d’argento come migliore attore protagonista e infine nel 2020 ha recitato nel ruolo del protagonista Andrea Fanti nella serie televisiva Doc - Nelle tue mani, andata in onda su Rai 1 e molto seguita dal pubblico a casa. Infine ha anche impersonato Don Davide nell'ultimo film di Riccardo Milani "Come un gatto in tangenziale - ritorno a coccia di morto".

Argentero - prima di Cristina Marino - aveva sposato Myriam Catania: i due si erano fidanzati nel 2004, sposati nel 2009 e separati nel 2016. Un anno prima, l'attore aveva conosciuto la sua attuale compagna di vita Cristina Marino sul set di Vacanze ai Caraibi. Il 5 giugno 2021, Luca e Cristina si sono sposati in un'esclusiva cerimonia a Città della Pieve, in Umbria, terra che ha più volte dichiarato di amare e a cui è molto legato. I due, infatti, risiedono lì da tempo.

