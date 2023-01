Charles Leclerc, chi è la sua ex fidanzata Charlotte Siné: carriera e vita privata del pilota della Ferrari

14 gennaio 2023 a

Charles Leclerc sarà ospite di C'è posta per te, la trasmissione di Canale5 con Maria De Filippi alla conduzione. Il pilota monegasco della Ferrari sarà il protagonista di una sorpresa ad alto tasso emozionale. Il campione è stato chiamato da una persona comune con l'obiettivo di fare un regalo unico a una persona cara e questo, chi segue il programma lo sa bene, significa che per Leclerc sarà il momento di mettere da parte la competizione e di mostrare un lato più umano e sentimentale.

Leclerc, originario di Monte Carlo, ha 25 anni e dal 2019 è pilota della scuderia Ferrari con la quale si è laureato vicecampione del mondo nel 2022. Campione GP3 nel 2016 e di Formula 2 nel 2017, dopo aver fatto parte della Ferrari Diver Academy nel 2018 ha esordito in F1 con la Sauber. Il suo score in F1: 103 gran premi, 18 pole position, 24 podi e 5 vittorie. Figlio di Hervé, pilota negli anni Ottanta e Novanta, morto prematuramente nel 2017 all'età di 54 anni, dopo una lunga malattia, ha un fratello maggiore, Lorenzo, e uno minore, Arthur, anch'egli pilota per la Ferrari Driver Academy. Durante la sua infanzia Leclerc ha avuto uno stretto rapporto di amicizia con lo scomparso pilota nizzardo Jules Bianchi.

Sul fronte vita sentimentale Leclerc qualche settimana fa, ha annunciato su Instagram la fine della relazione con la fidanzata Charlotte Siné con cui faceva coppia da tre anni. Il pilota della Ferrari ha voluto dare lui stesso in prima persona l'annuncio della fine della sua relazione: "È fantastica e merita il meglio, per favore rispettate la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo". Oggi l'apparizione in tv, la prima da single. Oltre al francese, sua lingua madre, Leclerc parla fluentemente l'italiano e l'inglese.

