C'è posta per te, stasera in tv 14 gennaio su Canale5: Leclerc e Argentero ospiti

Stasera in tv, sabato 14 gennaio 2023, dopo l'eccellente esordio torna oggi l'appuntamento con C'è posta per te su Canale5 (dalle ore 21,20). Una nuova puntata ricca di storie emozionanti, complicate vicende sentimentali e inaspettate sorprese pensate per rendere felice un amico caro o un familiare, ma anche di ospiti prestigiosi.

Questa settimana infatti Maria De Filippi accoglierà in studio Charles Leclerc e Luca Argentero coinvolti in due bellissime sorprese e pronti a raccontarsi in vesti professionali e private, senza risparmiarsi. Chiamati dalle persone comuni come regalo a uno dei loro cari, il ferrarista di Formula 1 e l’attore svestono i loro panni artistici per mettere in gioco la loro umanità e i loro sentimenti. A consegnare la posta i postini Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo.

La conduttrice farà da tramite tra i mittenti delle varie lettere e i destinatari, provando a far riappacificare persone che hanno interrotto i loro rapporti per molteplici motivi. Negli anni, il programma ha raccontato storie di rapporti familiari interrotti, storie d’amore giunte al capolinea a causa di tradimenti, primi amori mai dimenticati e sorprese inaspettate. La formula è sempre la stessa: il destinatario della lettera, una volta giunto in studio e dopo aver ascoltato le parole del mittente della lettera, deciderà se aprire la busta e ricongiungersi con il proprio caro o non aprirla e andarsene dallo studio, lasciando la situazione così com’è.

