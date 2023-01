Città segrete, Corrado Augias racconta New York: stasera in tv 14 gennaio su Rai3

14 gennaio 2023 a

a

a

Stasera in tv, 14 gennaio 2023, secondo appuntamento su Rai3 con Città segrete dalla Grande Mela. Il programma di Rai Cultura firmato da Corrado Augias va in onda a partire dalle ore 21,50. In questo nuovo episodio dedicato a New York, Augias accompagna il telespettatore attraverso storie note, leggendarie e anche sconosciute.

Corrado Augias, a 87 anni un altro premio "per la capacità di esplorare la storia"

Tra i protagonisti del racconto: Audrey Hepburn, Frank Sinatra, John Gotti, Margaret Bourke White, Charles Chaplin, Jerome David Salinger, Philippe Petit. E ancora: l’uccisione di John Lennon e l’antagonismo tra due giganti del giornalismo, Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst. Infine, i luoghi: dal Chrysler Building alla Morgan Library, fino al memoriale dell’11 settembre e alla Carnegie Hall.

Tali e quali, la seconda puntata: i primi due dritti in finalissima



Augias prosegue la narrazione della "sua" New York, in una lettura di luoghi e vicende che è certamente storica e artistica, ma anche politica, ricostruendo il significato più profondo che alcuni monumenti e storie hanno avuto per il nostro vivere civile. Per questo, nel ripercorrere i segreti della città, si viaggia tra tempi più remoti e quelli più recenti, senza trascurare la cronaca di gialli e grandi avvenimenti dei nostri anni. In questo viaggio, Augias porta il telespettatore in giro per New Yok, tenenendo però il filo del racconto in uno studio virtuale, una sorta di grande terrazza affacciata sulla città, tra oggetti in 3D e mappe virtuali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.