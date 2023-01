Tali e quali, stasera in tv 14 gennaio su Rai1 la seconda puntata: giuria, ospiti e concorrenti

14 gennaio 2023 a

Stasera in tv, sabato 14 gennaio, seconda puntata di Tali e quali 2023, il varietà in onda su Rai1 (ore 21,30) con padrone di casa sempre Carlo Conti e che mette in mostra artisti dilettanti, scelti per il loro essere "naturalmente" identici in tutto e per tutto ai personaggi musicali che interpretano, e come sempre, cantando rigorosamente dal vivo.

Chi saranno i due primi classificati, che torneranno poi in gara nel corso della finalissima del 4 febbraio? Chi riuscirà a conquistare più voti dalla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e – quarto giudice a sorpresa - Nino Frassica? La serata finale vedrà infatti una grande sfida con i primi due classificati delle prime puntate insieme ai migliori interpreti delle precedenti edizioni. In palio, il titolo di Campione di Tali e Quali 2023. Ospiti fissi, i "campioni del "5" Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Tutti gli 11 protagonisti, oltre alla grande trepidazione della loro "prima volta", proveranno anche il brivido di essere seguiti dal team di grandi professionisti di Tale e quale show: i costumisti, i coreografi, i truccatori, i parrucchieri e i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la actor coach Emanuela Aureli. Anche in questa edizione è presente l'ormai leggendario ‘Ascensore’, per mezzo del quale in pochi secondi alcuni candidati (non gli 11 Artisti in gara) cercheranno di convincere la giuria a partecipare nella puntata successiva del Programma come "titolari". Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

