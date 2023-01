Emanuela Folliero, chi è il marito dell'ultima "signorina buonasera". Tra le altre relazioni Stefano D'Orazio

14 gennaio 2023 a

Emanuela Folliero si racconta, tra pubblico e privato, a Verissimo, il salotto televisivo di Canale5 con Silvia Toffanin alla conduzione. Storica annunciatrice televisiva, è stata l'ultima signorina buonasera di Rete4 e nei giorni scorsi è stata protagonista di un episodio pericoloso: "Ho preso la scossa. Avevo le mani umide e ho preso la scossa collegando il tostapane", ha raccontato ai microfoni di Trends&Celebrities su RTL 102.5.

Ma chi è Folliero? Nata a Milano, 57 anni, è una conduttrice televisiva, attrice, ex modella ed ex annunciatrice televisiva italiana. È stata quasi trent'anni il "volto" ufficiale di Rete4. Ha debuttato a Telenova negli anni Ottanta, poi dopo alcuni ruoli da valletta e partecipazioni ad alcuni programmi (tra cui un piccolo ruolo nella serie Licia dolce Licia), diventa annunciatrice tv. Negli anni passa anche a condurre alcuni programma Mediaset come I bellissimi, Top Venti, Unomania, Cinema d'estate. Sostituisce Iva Zanicchi a Ok, il prezzo è giusto, conduce Sabato Vip e affianca Alberto Castagna in Stranamore. Diventa anche un personaggio sexy e nel 2002 posa per un calendario senza veli, per il mensile Capital, che andrà a ruba.

Tifosissima dell'Inter, Folliero è stata fidanzata con il batterista dei Pooh, Stefano D'Orazio. Poi ha avuto una relazione con il manager Alessandro Salem, mentre nel 2007 si è legata all'imprenditore Enrico Mellano, con il quale ha un figlio, Andrea, nel febbraio 2008. La coppia si è poi separata nel 2009. Poco dopo conosce l'imprenditore Pino Oricci, con il quale si sposa nel 2018. Sono stati insieme nove anni prima di convolare a nozze ha spiegato Folliero.

