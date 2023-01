Guendalina Tavassi, chi è l'ex marito Umberto D'Aponte: botte e carcere, L'attuale fidanzato e i figli dell'ex gieffina

14 gennaio 2023 a

Guendalina Tavassi ospite di Verissimo. Nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin sarà intervistata e condividerà il suo difficile percorso personale: dal successo al Grande Fratello al matrimonio fallito dopo un lungo periodo complicato a causa della sua separazione. Parlerà anche del rapporto con il fratello Edoardo, attualmente protagonista nella casa del GF Vip.

Al centro della chiacchierata il matrimonio di Guendalina Tavassi con Umberto D'Aponte, imprenditore nel settore alimentare originario di Napoli e di 38 anni. I due, conosciutisi nel 2013 si sposano e dal loro amore nascono due figli (Chloe e Salvatore). Nel 2021 la separazione, dopo anni travagliati. Guendalina denuncia D'Aponte, sostiene di essere stata aggredita e che, nel corso di un alterco, l’uomo le avrebbe spaccato il naso. Un altro litigio con tanto di telefono spaccato viene raccontato sui sociale quindi il tribunale penale emette un divieto di avvicinamento: da quel momento, D’Aponte non potrà avvicinarsi a meno di 500 metri dalla ex moglie, decreto violato in una occasione e che ha portato D'Aponte in carcere a Rebibbia e poi ai domiciliari.

Tavassi, romana, 37 anni, è diventata celebre partecipando nel 2010 all'undicesima edizione del Grande Fratello. Terminato il reality, diventa una delle opinioniste fisse dei programmi di Barbara D’Urso, da Pomeriggio Cinque a Domenica Live. Partecipa poi a L'Isola dei famosi (2012), fa parte del cast della sit-com Una notte da paura ed è tra i concorrenti di Tale e quale show su Rai1 (2018). Lo scorso anno partecipata nuovamente a L'isola dei famosi con il fratello Edoardo. Prima della relazione con D'Aponte, all'età di 17 anni era diventata mamma di Gaia (poi semifinalista di una recente edizione di Miss Italia), figlia nata dal legame con Remo Nicolini. Ora Guendalina ha una relazione con Federico Perna, manager nel campo della ristorazione a Roma.

