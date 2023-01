Propaganda Live non va in onda, ecco perché

13 gennaio 2023 a

Propaganda Live stasera, venerdì 13 gennaio, non andrà in onda. La trasmissione condotta da Diego Bianchi detto Zoro, doveva riprendere proprio oggi e invece al suo posto verrà trasmesso uno speciale di Eden - Un pianeta da salvare. La ripresa di Propaganda slitta al 20 gennaio. Perché? La rappresentanza sindacale di La7 aveva indetto uno sciopero chiedendo all’azienda l’introduzione di modalità lavorative "in linea con i tempi che tengano conto della relazione tra lavoro e vita privata, i dovuti riconoscimenti professionali e la gestione di un clima aziendale positivo, fondamentale alla crescita dell’azienda stessa". La Rsu ricordava che “gli ultimi incontri con l’azienda, che avevano per tema i livelli professionali, il premio di risultato, la flessibilità oraria e lo smart working, si sono conclusi con esito negativo” e ribadiva “che le nostre rivendicazioni sono la richiesta di trasformare concretamente le parole in azioni tangibili per mezzo di riconoscimenti professionali, miglioramento della qualità lavorativa e tramite un contributo economico una tantum per il quotidiano e straordinario impegno sostenuto nell’anno appena passato“. La Rsu ha incassato anche la solidarietà del Comitato di redazione. Ma in extremis lo sciopero è stato sospeso. La maggior parte delle trasmissioni che rischiavano di saltare andranno regolarmente in onda, ma non Propaganda Live.

