Fosca Innocenti, stasera in tv venerdì 13 gennaio su Canale 5. La trama

Si alza il sipario sulla seconda stagione di Fosca Innocenti, la seguitissima fiction di Canale 5. La prima puntata, in onda stasera venerdì 13 gennaio, si intitola Come la principessa e vedrà il vicequestore indagare su un presunto suicidio. La trama. Una futura sposa pare essersi gettata dalla finestra della location scelta per il matrimonio, un vecchio castello. La tragedia accade pochi minuti prima del sì. Il custode racconta un'antica leggenda di un'altra sposa, suicida molti anni prima, di cui c'è un ritratto proprio nella stanza dalla quale si sarebbe gettata la seconda vittima. Incredibili coincidenze? Secondo Fosca no: si tratterebbe di un omicidio. Ma chi è l'assassino?

