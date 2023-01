Piazzapulita stasera in tv giovedì 12 gennaio su La7. Le anticipazioni e gli ospiti

12 gennaio 2023 a

Stasera in tv, giovedì 12 gennaio, su La7 ritorna Piazzapulita. La puntata del talk condotto da Corrado Formigli si annuncia particolarmente intensa. Saranno affrontati i temi al centro dell'attualità, sia a livello nazionale che internazionale, in particolare quanto accaduto in Brasile. Annunciati gli ospiti. Ci saranno Elly Schlein, candidata alla segretaria del Partito Democratico; Steve Bannon, già capo della strategia della Casa Bianca durante la presidenza di Donald Trump. Inoltre Andrea Crisanti, Nicola Fratoianni, Alessandra Sardoni, Stefano Cappellini, Federico Rampini e Francesco Borgonovo. Non mancherà Stefano Massini che proporrà uno dei suoi racconti.

