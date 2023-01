Harry Potter e la pietra filosofale, stasera giovedì 12 gennaio su Italia 1. La trama

12 gennaio 2023 a

Harry Potter e la pietra filosofale. E' il titolo del film in programma stasera, giovedì 12 gennaio, su Italia 1. Genere fantastico, produzione angloamericana del 2001. Regia a cura di Chris Columbus. Nel cast Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Robbie Coltrane, Maggie Smith, Tom Felton, Richard Harris, Alan Rickman, Fiona Shaw, Julie Walters, Ian Hart, John Hurt e John Cleese. La trama. Harry Potter non sa ancora di possedere dei poteri magici, fino a quando non viene chiamato alla scuola di magia di Hogwarts. Duventa amico di due coetanei ed entra a far parte della squadra di Quidditch del Grifondoro, come il padre da giovane. Quando tutto sembra andare bene, i tre ragazzi scoprono che qualcuno sta tentando di rubare la mitica Pietra Filosofale...

